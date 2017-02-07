Eurosport
Доминирование России в фристайле, биатлонные масс-старты и другие итоги восьмого дня Универсиады
До закрытия турнира остались сутки.
Биатлон
Масс-старт 12,5 км (женщины)
1. Галина Вишневская (Казахстан)
2. Яна Бондарь (Украина)
3. Лариса Куклина (Россия)
Масс-старт 15 км (Мужчины)
1. Батист Жути (Франция)
2. Роман Еремин (Казахстан)
3. Антон Пантов (Казахстан)
Горные лыжи
Слалом (мужчины)
1. Рихард Ляйтгеб (Австрия)
2. Бернард Биндерич (Австрия)
3. Тобиас Коглер (Австрия)
Керлинг
Мужчины
1. Великобритания
2. Швеция
3. Норвегия
Женщины
1. Канада
2. Россия
3. Швеция
Лыжные гонки
Масс-старт 15 км (женщины)
1. Лилия Васильева (Россия)
2. Анна Нечаевская (Россия)
3. Анна Шевченко (Казахстан)
Лыжный фристайл
Ски кросс (женщины)
1. Анна Антонова (Россия)
2. Майя Аверьянова (Россия)
3. Екатерина Мальцева (Россия)
Ски кросс (мужчины)
1. Юрий Чех (Чехия)
2. Кирилл Меренков (Россия)
3. Энрико Фромм (Швейцария)
Сноуборд
Биг-Айр (женщины)
1. Анастасия Логинова (Россия)
2. Елена Костенко (Россия)
3. Катаржина Русин (Польша)
Биг-Айр (мужчины)
1. Михаил Матвеев (Россия)
2. Йосс Макалпин (Австралия)
3. Мартин Микишка (Чехия)
Шорт-трек
1000 м (женщины)
1. Сон Хакунг (Республика Корея)
2. Ксю Айли (Китай)
3. Аяме Накано (Япония)
1000 м (мужчины)
1. Лим Кунгвон (Республика Корея)
2. Пак Дживон (Республика Корея)
3. Денис Никиша (Казахстан)
Эстафета 3000 м (женщины)
1. Республика Корея
2. Китай
3. Казахстан
Эстафета 5000 м (мужчины)
1. Китай
2. Россия
3. Казахстан
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(все фото: официальный сайт Универсиды-2017)