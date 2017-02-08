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Россия выиграла медальный зачет Универсиады-2017 с рекордом, Казахстан – второй
Российские студенты взяли 71 награду на турнире.
Итоги последнего дня соревнований
Хоккей. Мужчины
1. Россия
2. Казахстан
3. Канада
Единственную шайбу в финале забросил Даниил Ильин.
Лыжные гонки. Мужской масс-старт
1. Дмитрий Ростовцев (Россия)
2. Валерий Гонтарь (Россия)
3. Сергей Малышев (Казахстан)
- Сборная России завоевала 71 медаль и обновила собственный рекорд по числу наград на зимних Универсиадах.
- Россияне взяли 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.
- Предыдущий рекорд (56 медалей) – продержался всего два года.
- Турнир проходил в столице Казахстана.
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