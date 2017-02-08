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Россия выиграла медальный зачет Универсиады-2017 с рекордом, Казахстан – второй

Россия выиграла медальный зачет Универсиады-2017 с рекордом, Казахстан – второй
Eurosport

1 минуту назад

Российские студенты взяли 71 награду на турнире.

Итоги последнего дня соревнований

Хоккей. Мужчины

1. Россия

2. Казахстан

3. Канада

Единственную шайбу в финале забросил Даниил Ильин.

Лыжные гонки. Мужской масс-старт

1. Дмитрий Ростовцев (Россия)

2. Валерий Гонтарь (Россия)

3. Сергей Малышев (Казахстан)

  • Сборная России завоевала 71 медаль и обновила собственный рекорд по числу наград на зимних Универсиадах.
  • Россияне взяли 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.
  • Предыдущий рекорд (56 медалей) – продержался всего два года.
  • Турнир проходил в столице Казахстана.

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