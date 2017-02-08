Второе Хоккейное «Золото» для России на Универсиаде

Две совершенно разных игры состоялись сегодня на Универсиаде. Первыми встречались сборные Канады и Чехии, которые уступили в полуфиналах и могли побороться лишь за третье место.

Если зрителям и пришлось скучать во время данного поединка, то совсем недолго, ведь уже на второй минуте канадец Томми Жиру открыл счёт после ассиста Морина. Последний, по прошествии двух с небольшим минут, отличился собственной шайбой, реализовав большинство своей сборной.

Чехи, следует отдать им должное, не растерялись, и на девятой минуте, стараниями Доминика Кафки, сократили отставание, поразив ворота «кленовых». Канадцы не остались в долгу, и минутой позже Бретт Уильям Величка вогнал третью шайбу в ворота чехов, сделав счёт 3:1.

Во втором периоде команды продолжили активный обмен шайбами, который начали чехи. Не прошло и трёх минут после паузы, как Давид Баллнер вновь сделал разрыв в счёте минимальным. Минутой позже, словно издеваясь, Томми Жиру оформил дубль, сделав счёт 4:2 в пользу канадцев. Окончательный результат был установлен на девятой минуте второго периода стараниями Давида Захара. 4:3 и канадцы добывают «бронзу».

Что же до финала, то в нём события развивались в прямо противоположном ключе. Первых два периода команды играли на равных и практически ни в чём не уступали друг другу. Это закономерно отображалось на счёте, который не менялся от самого стартового вбрасывания.

Ключевым моментом стало начало третьего периода, а именно вторая его минута, когда Даниил Илин, при помощи Никиты Сироткина и Владимира Репина, сумел забросить шайбу в ворота казахстанцев, создав, тем самым, для своей команды преимущество в крайне непростом противостоянии.

Обе команды старались изменить счёт в свою пользу, сборная Казахстана даже полторы минуты играла без вратаря в концовке встречи, но до завершения поединка цифры на табло так и не изменились, позволив россиянам ощутить вкус победы, тогда как хозяевам пришлось довольствоваться вторым местом.