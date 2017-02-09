Eurosport
«Против Казахстана шансов не было». Почему шведские хоккеисты не зажгли на Универсиаде-2017
Партнерский материал
Перспективную сборную из Скандинавии ожидал провал.
В студенческой сборной Швеции по хоккею есть юристы, математики, инженеры и врачи. Они ехали в Алматы за победой, но не прошли даже в полуфинал главной сетки. История «Тре-Крунур» – в сюжете Eurosport.
- Сборная Швеции вылетела в полуфинале классификации, уступив словакам (2:4).
- На групповом этапе скандинавы проиграли команде из Казахстана (0:4).
- Россия взяла золото, победив Казахстан в финале турнира (1:0).
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