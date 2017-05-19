Студентка университета названа лучшей женщиной-футзалистом мира третий год подряд

Аманда Лисса была частью Бразильской национальной университетской команды, которая завоевала золотые медали на 15м Университетском чемпионате мира, который состоялся в ушедшем году в Бразилии. В 2014, в Испании, Амадинья впервые представляла Бразилию, когда ее страна стала чемпионом четвертый раз.

Для студентки-физиотерапевта завоевание титула является подтверждением проделанной ею работы, которую она начала на профессиональном уровне в возрасте 16 лет. «Я горжусь моей семьей, моей командой и моей страной. Я всегда хотела быть примером для других девушек». Вдобавок к международным турнирам, спортсменка также защищает честь своего университета в нескольких турнирах национального университетского спортивного календаря, таких как Университетская спортивная лига и Бразильские университетские игры (ЖУБ/JUB).

Амадинья также выигрывала титулы национальных лиг и Чемпионатов мира ФИФА с бразильской футзальной сборной. На чемпионате мира ФИФА по футзалу в 2014 году она была выбрана лучшим игроком. Ее гол в ворота Португалии принес Бразилии золотые медали. В 2015, в финале мирового первенства против России, она забила два гола из трех в матче. Вместе с женской сборной, Амадинья является пятиразовой чемпионкой мира.