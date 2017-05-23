Успешная 44-я гонка-эстафета SOLA-2017

1000 команд с 14 бегунами каждая преодолели дистанцию в 116,1 км, разделенную на 14 этапов. Эстафета SOLA, которая поддерживается Швейцарской федерацией университетского спорта, является крупнейшим университетским спортивным событием в Швейцарии и одним из наибольших в Европе. Ежегодно почти каждый швейцарский университет выводит на старт как минимум одну команду. Кроме того, около 20 иностранных команд участвуют в мероприятии, которое было основано в 1974 году.

С самого начала победители прошлого года «Running Freaks» и занявшие третье место «TV Oerlikon» доминировали в эстафете SOLA, состоящей из 14 этапов. В то время как молодые сорвиголовы из команды «Running Freaks» (впервые принявшие участие и сразу же победившие в 2016 году) возглавили гонку на первых пяти отрезках, умудренный опытом коллектив гонки SOLA «TV Oerlikon» задал темп бега, начиная с 6 этапа, и в дальнейшем постоянно удерживал лидерство. С отличным временем в 6 часов и 33 минуты, «TV Oerlikon» в конечном итоге, одержал победу, на 9 минут опередив «Running Freaks» и еще на 9 минут третьего финишера «Brownsche Spaziergänger XS».

В общей сложности, 992 команды и почти 14 000 бегунов поучаствовали в гонке и преодолели маршрут в 116,1 километров в пределах Цюриха и его окрестностях. Довольные лица на каждой финишной отметке и хорошее настроение на трассе сделали эстафету SOLA 2017 успешной. Эстафета SOLA – это крупнейшее университетское спортивное событие в Швейцарии.