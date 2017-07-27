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Бенжамин Трефферс надеется повторить результат прошлой Летней универсиады

Трефферс надеется повторить результат прошлой Летней универсиады
Beth Knox

19 ч. назадОбновлено 18 ч. назад

Бенжамин Трефферс рассматривает Летнюю универсиаду как важную ступень на пути к его главной цели в 2018 году – Играм Содружества и защите титула в плавании на спине на 50 метров.

Член команды пловцов Юнирус (Uniroos – университетская спортивная команда Австралии), Трефферс с нетерпением ждет возможности вернуться к выступлениям на международном уровне в Тайбэе.

Он надеется, что это будет шансом использовать наработки, полученные под руководством нового тренера, бывшего олимпийца Эшли Каллуса.

Трефферс, золотой медалист в плавании на спине на 50 метров на Летней универсиаде 2013 года в Казани, с нетерпением ждет возможности вернуться на турнир, из которого он вынес так много в прошлом.

В 2013-м Трефферс выступал в Казани незадолго после того, как оказался вне олимпийской команды в 2012-м и представительства на чемпионате мира-2013.

Выступление на Универсиаде «возродило огонь» в нем. «Это действительно помогло мне вновь наслаждаться соперничеством, и выступления на высшем уровне подарили мне отличный последующий год», – рассказывает Трефферс.

«Я только раз соревновался с Эшем при отборе в этом году. Я плыл хорошо, но стало видно, что я немножко неподготовлен из-за недолгого сотрудничества с Эшем. А потому я рад еще одной возможности позаниматься еще и получить второй шанс через несколько месяцев», – утверждает Трефферс.

«Пропустив отбор в команду на чемпионат мира, мы поговорили, что Универсиада была бы отличным трамплином в свете следующего года

Эш распланировал все, и он полон энтузиазма относительно того, что ожидает меня в ближайшие 12 месяцев. А потому я склонен отправиться в Тайбэй и удостовериться, что я могу плыть так же быстро, как когда-то, и проверить, подарит ли мне этот факт достаточно уверенности в себе».

Каллус, золотой медалист в эстафете 4х100 метров свободным стилем на Олимпиаде 2000 года в Сиднее, хорошо повлиял на Трефферса.

С тех пор как он переехал в Квинсленд из Австралийского Института Спорта в Канберре в начале года, Трефферс наслаждается переменами в обстановке, в которой он тренируется, и уверенностью, которой с ним делится коуч.

«Эш говорит, это всего лишь плавание и это всего лишь часть твоей жизни. А потому тебе стоит наслаждаться им настолько, насколько ты можешь.

Я полагаю, именно эти изменения были мне необходимы, и его уверенность во мне очень помогает. Он подталкивает меня к большей стойкости в бассейне и на тренировках».

Знания и опыт Каллуса также полезны: «Он достиг всего в плавании, а потому если он что-то говорит, тебе следует принимать это во внимание.

Будучи молодым тренером, он также старается работать с нами. Даже мы с Джеймсом Робертсом владеем большим влиянием на программу. В то же время, он стоит на своем в вопросах биомеханики и психологии, а также в вопросах собственного мнения и стратегии.

На данный момент это чудесно работает, и я жду возможности поехать с ним на международные соревнования и посмотреть, что мы можем».

Эта Универсиада также будет отличной возможностью для Трефферса проявить лидерские качества. Это еще один аспект, который его воодушевляет: «Я всегда был на ролях младшего спортсмена, а потому это в некотором роде перемена. Но я с оптимизмом смотрю на эту возможность.

Я полагаю, я могу пройти через все испытания лидерства, показывая команде, чему я научился, и, надеюсь, продемонстрировав ей несколько вещей относительно подготовки к соревнованиям и опыту пребывания в спортивном городке.

Это своеобразный опыт – отправиться в городок и увидеть множество возможностей и вызовов в нем. Я более чем рад поделиться опытом с другими спортсменами из команды».

Трефферс рассказал о разнице между чемпионатами мира и мультиспортивными событиями.

«В городке ты проходишь несколько километров в день, что для пловцов отнюдь не пустяк. А в столовой так много вариантов еды на выбор, что люди могут переедать в окружении такого количества пищи.

Есть много маленьких вызовов, которые не встречаются на других соревнованиях, а потому, я считаю, действительно очень важно уметь справляться с этими мелочами.

Безусловно, мне помогло при поездке на Игры Содружества, что я знал, к чему быть готовым и как подойти к различным вещам после того, как пережил это на Универсиаде».

Весь этот опыт и подготовка важны, ведь Трефферс уже строит планы на Игры Содружества в 2018 году.

«Я не думаю, что может быть что-то лучше, нежели соревноваться на родной земле и сделать это в Голд-Косте будет потрясающе».

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