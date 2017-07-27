Бенжамин Трефферс надеется повторить результат прошлой Летней универсиады

Член команды пловцов Юнирус (Uniroos – университетская спортивная команда Австралии), Трефферс с нетерпением ждет возможности вернуться к выступлениям на международном уровне в Тайбэе.

Он надеется, что это будет шансом использовать наработки, полученные под руководством нового тренера, бывшего олимпийца Эшли Каллуса.

Трефферс, золотой медалист в плавании на спине на 50 метров на Летней универсиаде 2013 года в Казани, с нетерпением ждет возможности вернуться на турнир, из которого он вынес так много в прошлом.

В 2013-м Трефферс выступал в Казани незадолго после того, как оказался вне олимпийской команды в 2012-м и представительства на чемпионате мира-2013.

Выступление на Универсиаде «возродило огонь» в нем. «Это действительно помогло мне вновь наслаждаться соперничеством, и выступления на высшем уровне подарили мне отличный последующий год», – рассказывает Трефферс.

«Я только раз соревновался с Эшем при отборе в этом году. Я плыл хорошо, но стало видно, что я немножко неподготовлен из-за недолгого сотрудничества с Эшем. А потому я рад еще одной возможности позаниматься еще и получить второй шанс через несколько месяцев», – утверждает Трефферс.

«Пропустив отбор в команду на чемпионат мира, мы поговорили, что Универсиада была бы отличным трамплином в свете следующего года

Эш распланировал все, и он полон энтузиазма относительно того, что ожидает меня в ближайшие 12 месяцев. А потому я склонен отправиться в Тайбэй и удостовериться, что я могу плыть так же быстро, как когда-то, и проверить, подарит ли мне этот факт достаточно уверенности в себе».

Каллус, золотой медалист в эстафете 4х100 метров свободным стилем на Олимпиаде 2000 года в Сиднее, хорошо повлиял на Трефферса.

С тех пор как он переехал в Квинсленд из Австралийского Института Спорта в Канберре в начале года, Трефферс наслаждается переменами в обстановке, в которой он тренируется, и уверенностью, которой с ним делится коуч.

«Эш говорит, это всего лишь плавание и это всего лишь часть твоей жизни. А потому тебе стоит наслаждаться им настолько, насколько ты можешь.

Я полагаю, именно эти изменения были мне необходимы, и его уверенность во мне очень помогает. Он подталкивает меня к большей стойкости в бассейне и на тренировках».

Знания и опыт Каллуса также полезны: «Он достиг всего в плавании, а потому если он что-то говорит, тебе следует принимать это во внимание.

Будучи молодым тренером, он также старается работать с нами. Даже мы с Джеймсом Робертсом владеем большим влиянием на программу. В то же время, он стоит на своем в вопросах биомеханики и психологии, а также в вопросах собственного мнения и стратегии.

На данный момент это чудесно работает, и я жду возможности поехать с ним на международные соревнования и посмотреть, что мы можем».

Эта Универсиада также будет отличной возможностью для Трефферса проявить лидерские качества. Это еще один аспект, который его воодушевляет: «Я всегда был на ролях младшего спортсмена, а потому это в некотором роде перемена. Но я с оптимизмом смотрю на эту возможность.

Я полагаю, я могу пройти через все испытания лидерства, показывая команде, чему я научился, и, надеюсь, продемонстрировав ей несколько вещей относительно подготовки к соревнованиям и опыту пребывания в спортивном городке.

Это своеобразный опыт – отправиться в городок и увидеть множество возможностей и вызовов в нем. Я более чем рад поделиться опытом с другими спортсменами из команды».

Трефферс рассказал о разнице между чемпионатами мира и мультиспортивными событиями.

«В городке ты проходишь несколько километров в день, что для пловцов отнюдь не пустяк. А в столовой так много вариантов еды на выбор, что люди могут переедать в окружении такого количества пищи.

Есть много маленьких вызовов, которые не встречаются на других соревнованиях, а потому, я считаю, действительно очень важно уметь справляться с этими мелочами.

Безусловно, мне помогло при поездке на Игры Содружества, что я знал, к чему быть готовым и как подойти к различным вещам после того, как пережил это на Универсиаде».

Весь этот опыт и подготовка важны, ведь Трефферс уже строит планы на Игры Содружества в 2018 году.

«Я не думаю, что может быть что-то лучше, нежели соревноваться на родной земле и сделать это в Голд-Косте будет потрясающе».