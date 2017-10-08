Eurosport

ЦБДУ открыл Бразильские Университетские игры-2017

ЦБДУ открыл Бразильские Университетские игры-2017
Eurosport

12 ч. назадОбновлено 10 ч. назад

Гояс, принимавший последний Университетский чемпионат мира по футзалу, получит и одно из крупнейших и наиболее традиционных спортивных событий Бразилии: Бразильские университетские игры (ДжУБ/JUB), которые соберут участников со всех штатов страны, а также федерального округа.

Торжества и официальные мероприятия по поводу открытия прошли в Гоянии 29 сентября. Событие посетили политические и спортивные руководители, спортсмены и представители всех 27 федеративных единиц Бразилии. Это будет наиболее масштабным мероприятием, которое соберет более пяти тысяч спортсменов в период с 18 по 29 октября.

«Мы привели ДжУБ в Гояс в 2013 году и это было прекрасно. Это штат увлеченный спортом, и он принял еще больший вызов – провести крупнейшие ДжУБ в истории», – отметил президент ЦБДУ Лушиано Кабраль.

65-е Бразильские университетские игры станут крупнейшим студенческим спортивным событием в Латинской Америке. Будет представлено 20 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, дзюдо, атлетика, плаванье, пляжный волейбол, теннис, настольный теннис, шахматы, академическая гребля, киберспорт, представленный FIFA 2017, баскетбол, футзал, гандбол, волейбол, а также параспорт – плаванье и настольный теннис.

В этом году также будет включено три новых вида: тхэквондо, игра League of Legends в киберспорте и параатлетика.

Мероприятие пройдет на примерно 20 спортивных площадках, находящихся в трех городах Гояса и 19 отелях, которые примут участников в столице Гояса.

Бразильские университетские игры в Гоясе являются достижением Бразильской конфедерации университетского спорта (ЦБДУ) и Федерации университетского спорта Гояса (ФГДУ) при поддержке федерального правительства через Министерство спорта и правительства штата Гояс через Департамент образования, культуры и спорта.

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Огненный покер Овечкина, уничтожившего «Монреаль» и переписавшего историю НХЛ

02:52
Популярные видео
Панарин вышел против бывшей команды и показал ничего. А бывшая команда показала ультрахоккей
3 724 просмотров20 ч
Трамп вышел из снукера с третьего раза, да так, что поставил Бинэма в еще более сложное положение
7 154 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться