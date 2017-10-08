Eurosport
Национальная федерация университетского спорта Уганды развивает баскетбол в Кампусе
АУСУ намерена развивать баскетбол в университетах, а также проложила путь для остальной Африки при помощи дебютного турнира «Университетский баскетбол под прожекторами», который проходит на основной площадке Университета Макерере с 30 сентября по 11 ноября 2017.
Это соревнование является первым в своем роде в Уганде и в нем примут участие 10 учреждений, которые будут соревноваться в мужской и женской программах – Университет Макерере, Ндедждже, Нкумба, УКУ, Киамбого, Университет Кэвендиш, ИУЕА, КИУ, Университет Кампала и Университет Угандийских Мучеников.
Этот турнир также объединяет университетских студентов и их более опытных коллег из национальной баскетбольной лиги для противостояния в турнире одного типа. В последний раз представители Университетов играли на соревновательной основе во время проведения ЗУКУ Университетской баскетбольной лиги в 2015 году. С тех пор, лишь университеты, играющие в лигах ФУБА, вроде УКУ, Ндедждже и подобных имели возможность померяться силами в рамках соревнований.
«Мы счастливы проделать еще один шаг в спорте. У нас есть новое имя-флагман и мы надеемся, что данное событие поможет развить игру в баскетбол», – прокомментировал турнир на церемонии открытия Пенинна Кабенге, президент АУСУ.