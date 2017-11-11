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Yenisey Krasnoyarsk - Maritza Plovdiv

Лига чемпионов - 11 ноября 2017

Это Волейбол, и это Лига чемпионов! Следите за матчем Yenisey Krasnoyarsk (ж) – Maritza Plovdiv (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 11 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Yenisey Krasnoyarsk (ж) и Maritza Plovdiv (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Волейбол: там и календари, и результаты, и таблицы.