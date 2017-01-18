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Динамо Москва - Закса Кендзежин-Козле

Лига чемпионов - 18 января 2017

Это Волейбол, и это Лига чемпионов! Следите за матчем Динамо Москва – Закса Кендзежин-Козле на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 18 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Динамо Москва и Закса Кендзежин-Козле, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Волейбол: там и календари, и результаты, и таблицы.