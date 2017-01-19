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Ассеко Ресовия - Лубе Банка Марке Мачерата

Лига чемпионов - 19 января 2017

Это Волейбол, и это Лига чемпионов! Следите за матчем Ассеко Ресовия – Лубе Банка Марке Мачерата на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:30 19 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Ассеко Ресовия и Лубе Банка Марке Мачерата, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Волейбол: там и календари, и результаты, и таблицы.