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Sir Safety Conad Perugia - Shakhtyor Soligorsk

Лига чемпионов - 12 ноября 2017

Это Волейбол, и это Лига чемпионов! Следите за матчем Sir Safety Conad Perugia – Shakhtyor Soligorsk на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 12 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Sir Safety Conad Perugia и Shakhtyor Soligorsk, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Волейбол: там и календари, и результаты, и таблицы.