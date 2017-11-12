12.11.17
Sir Safety Conad PerugiaSir Safety Conad Perugia
Не ранее
20:00
Shakhtyor SoligorskShakhtyor Soligorsk
Лига чемпионов • 3-й раунд
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Sir Safety Conad Perugia - Shakhtyor Soligorsk
Лига чемпионов - 12 ноября 2017

Это Волейбол, и это Лига чемпионов! Следите за матчем Sir Safety Conad Perugia – Shakhtyor Soligorsk на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 12 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Sir Safety Conad Perugia и Shakhtyor Soligorsk, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Волейбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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