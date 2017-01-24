AFP
Жиба обвинил российских волейболистов, выигравших Олимпиаду в Лондоне, в употреблении допинга
Бразилец очень хочет золото.
Глава комиссии спортсменов Международной федерации волейбола бразилец Жиба обвинил в употреблении допинга минимум семерых волейболистов сборной России, принимавших участие в Олимпийских Играх-2012 в Лондоне.
На том турнире Россия завоевала золото, обыграв в финале Бразилию со счетом 3:2. Жиба считает, что сложившаяся ситуация приведет к тому, что Россию лишат медалей турнира.
«Я собираюсь увидеть, как происходит проверка заявлений Ричарда Макларена. Согласно его докладу, из 30 медалистов Игр-2012, тысяча российских спортсменов подозреваются в употреблении допинга, некоторые из них, конечно, представляют волейбол.
Семь, 10, 20, я не знаю сколько. Потому и хочу лично прилететь в Швейцарию и посмотреть, что делается федерацией», – цитирует бразильца ТАСС.
- Жиба выступал в составе Бразилии и завоевал серебро.
- Россия отыгралась в финале со счета 0:2 по сетам и выиграла первое в истории Олимпийское золото.