AFP

Жиба обвинил российских волейболистов, выигравших Олимпиаду в Лондоне, в употреблении допинга

Жиба обвинил российских волейболистов, выигравших Олимпиаду в Лондоне, в употреблении допинга
Eurosport

5 ч. назад

Бразилец очень хочет золото.

Глава комиссии спортсменов Международной федерации волейбола бразилец Жиба обвинил в употреблении допинга минимум семерых волейболистов сборной России, принимавших участие в Олимпийских Играх-2012 в Лондоне.

На том турнире Россия завоевала золото, обыграв в финале Бразилию со счетом 3:2. Жиба считает, что сложившаяся ситуация приведет к тому, что Россию лишат медалей турнира.

«Я собираюсь увидеть, как происходит проверка заявлений Ричарда Макларена. Согласно его докладу, из 30 медалистов Игр-2012, тысяча российских спортсменов подозреваются в употреблении допинга, некоторые из них, конечно, представляют волейбол.

Семь, 10, 20, я не знаю сколько. Потому и хочу лично прилететь в Швейцарию и посмотреть, что делается федерацией», – цитирует бразильца ТАСС.

  • Жиба выступал в составе Бразилии и завоевал серебро.
  • Россия отыгралась в финале со счета 0:2 по сетам и выиграла первое в истории Олимпийское золото.

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