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«Оплата – 500 рублей плюс подарки!» Как волейбольное «Динамо» собирает фан-сектор на «Финал четырех»

«Оплата – 500 рублей плюс подарки!» Как волейбольное «Динамо» собирает фан-сектор на «Финал четырех»
Eurosport

Вчера в 11:07

Московский клуб покупает болельщиков на два матча с красноярским «Енисеем». Это Россия.

В публичной странице «Казань| РАБОТА» в понедельник в 20:22 был опубликован пост следующего содержания:

«Казань! Требуются зрители-фанаты на волейбольный матч! «Динамо» (Москва) – «Енисей» (Красноярск). 27 декабря, вторник, и 28 декабря, среда! приходить к 15:30. Оплата – 500 р за матч + подарки. Места ограничены! Болеть будем за команду «Динамо» (Москва).

Место: Центр волейбола Санкт-Петербург

Адрес: Казань, Мидхата Булатова, 1

В подарок будут новогодние колпаки и палочки!»

  • Встречи между «Динамо» и «Енисеем» пройдут 27 и 28 декабря.
  • Насколько неистово требуется болеть за «Динамо», в объявлении не сообщается.
  • В последний раз московское «Динамо» одерживало победу в Кубке России в 2013 году.

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Канал в телеграме, который не покупает подписчиков за 500 рублей

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