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«Оплата – 500 рублей плюс подарки!» Как волейбольное «Динамо» собирает фан-сектор на «Финал четырех»
Московский клуб покупает болельщиков на два матча с красноярским «Енисеем». Это Россия.
В публичной странице «Казань| РАБОТА» в понедельник в 20:22 был опубликован пост следующего содержания:
«Казань! Требуются зрители-фанаты на волейбольный матч! «Динамо» (Москва) – «Енисей» (Красноярск). 27 декабря, вторник, и 28 декабря, среда! приходить к 15:30. Оплата – 500 р за матч + подарки. Места ограничены! Болеть будем за команду «Динамо» (Москва).
Место: Центр волейбола Санкт-Петербург
Адрес: Казань, Мидхата Булатова, 1
В подарок будут новогодние колпаки и палочки!»
- Встречи между «Динамо» и «Енисеем» пройдут 27 и 28 декабря.
- Насколько неистово требуется болеть за «Динамо», в объявлении не сообщается.
- В последний раз московское «Динамо» одерживало победу в Кубке России в 2013 году.
Канал в телеграме, который не покупает подписчиков за 500 рублей
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