«Оплата – 500 рублей плюс подарки!» Как волейбольное «Динамо» собирает фан-сектор на «Финал четырех»

В публичной странице «Казань| РАБОТА» в понедельник в 20:22 был опубликован пост следующего содержания:

«Казань! Требуются зрители-фанаты на волейбольный матч! «Динамо» (Москва) – «Енисей» (Красноярск). 27 декабря, вторник, и 28 декабря, среда! приходить к 15:30. Оплата – 500 р за матч + подарки. Места ограничены! Болеть будем за команду «Динамо» (Москва).

Место: Центр волейбола Санкт-Петербург

Адрес: Казань, Мидхата Булатова, 1

В подарок будут новогодние колпаки и палочки!»

Встречи между «Динамо» и «Енисеем» пройдут 27 и 28 декабря.

Насколько неистово требуется болеть за «Динамо», в объявлении не сообщается.

В последний раз московское «Динамо» одерживало победу в Кубке России в 2013 году.

Все новости волейбола

Канал в телеграме, который не покупает подписчиков за 500 рублей