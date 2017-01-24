Владимир Алекно: «Пускай Жиба подумает о том, что был дисквалифицирован за марихуану»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Алекно, с которым команда выиграла золото Олимпиады-2012 в Лондоне, ответил на обвинения главы комиссии спортсменов Международной федерации волейбола Жибы.

Бразилец предположил, что семь и более российских волейболистов могли употреблять допинг в олимпийский год, из-за чего сборную могут лишить золота соревнований.

«Жиба – не та величина, чтобы влиять на перераспределение медалей или что-то переоценивать. Напомню, что бразилец страдал когда-то и был какое-то время дисквалифицирован за марихуану. Вот это официальный факт. Пускай Жиба об этом подумает», – заявил Алекно Р-Спорт.

Алекно подал в отставку с поста тренера сборной страны после Олимпиады-2016 в Рио.

В данный момент Владимир возглавляет казанский «Зенит», который с 47 очками уверенно лидирует в таблице чемпионата России.

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