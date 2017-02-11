Как канадский волейболист с ганскими корнями убивает соперников адской игрой у сетки

У волейболиста по имени Дайнан Гимах, выступающего за канадскую университетскую команду «Укла Брюинз», есть все шансы стать великим. Парень прыгает круче Криштиану Роналду и Леброна Джеймса и легко расправляется с соперниками у сетки.

Рост Дайнана всего 180 сантиметров. Вместе с командой он занял пятое место среди университетских команд Канады.

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