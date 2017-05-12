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«Или лучше на двоих тебя расписать?» Спиридонов предложил девушке групповой секс с Кафельниковым
Алексей влип в скандал в твиттере.
Волейболист красноярского «Енисея» и сборной России стал участником интернет-войны после того, как предложил незнакомой девушке, оказавшейся активисткой «Открытой России», заняться оральным сексом.
Все началось с вопроса Ольги Борисовой, где купить вкусные чебуреки в Тверском районе. Девушке ответил экс-теннисист Евгений Кафельников, после чего к разговору подключился Спиридонов.
Алексей предложил Ольге совсем не чебуреки, чем вызвал гнев у девушки и пользователей твиттера.
Спортсмену мгновенно посыпались угрозы.
В какой-то момент Спиридонов удалил твиты, но позднее снова обратился к Борисовой.
- Eurosport.ru следит за дальнейшим развитием событий.
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