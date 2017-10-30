Eurosport
Волейболисты «Зенита» вместо подготовки к Суперкубку сошлись в первом спортивном Версус-баттле
Йо, детка.
Волейболисты казанского «Зенита» изобрели новый способ подготовки к важным матчам.
За несколько дней до матча за Суперкубок России против московского «Динамо» либеро Валентин Кротков (Крот) и связующий Александр Бутько (Буба) сошлись в эпичном рэп-баттле.
- Бутько – олимпийский чемпион-2012, победитель чемпионата Европы-2017 в составе сборной России.
- Матч за Суперкубок России пройдет 4 ноября.
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