Волейболисты «Зенита» вместо подготовки к Суперкубку сошлись в первом спортивном Версус-баттле

Волейболисты казанского «Зенита» изобрели новый способ подготовки к важным матчам.

За несколько дней до матча за Суперкубок России против московского «Динамо» либеро Валентин Кротков (Крот) и связующий Александр Бутько (Буба) сошлись в эпичном рэп-баттле.

Бутько – олимпийский чемпион-2012, победитель чемпионата Европы-2017 в составе сборной России.

Матч за Суперкубок России пройдет 4 ноября.

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