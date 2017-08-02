Мужская Мировая лига и женский Гран-при будут называться Новая волейбольная лига

Мужская Мировая лига и женский Гран-при в следующем сезоне получат название «Новая волейбольная лига» и пройдут в новом формате, сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«Теперь в каждом турнире будет по 16 команд. На предварительном этапе 15 игр – каждый сыграет с каждым по разу. То есть каждая сборная примет участие в пяти игровых уикендах. На уикенд приезжают четыре команды, как и раньше. А затем «Финал шести».

Новый формат соревнований интересный. Для ВФВ он более легкий, если будет расширенная заявка на турнир. То есть если мы сможем использовать не 17, а 22-24 игрока, тогда соревнование приобретает интерес.

Можно и обкатывать новых, молодых игроков, и строить планы на основные европейские и мировые турниры», – сказал Яременко.

Мировая лига-2017 завершилась победой сборной Франции над Бразилией в финале.

Гран-при-2017 завершится 6 августа.

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