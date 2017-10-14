Eurosport
Пилот Toyota Себастьян Буэми уснул за рулем на чемпионате по гонкам на выносливость
Когда выносливость – это не твой конек.
Швейцарский гонщик Себастьян Буэми уснул за рулем во время чемпионата мира по гонкам на выносливость в Японии. Ролик с храпящим пилотом Toyota был опубликован в твиттере соревнований.
Твит сопровождается подписью «Как справляться с джетлагом в стиле Себастьяна». Джетлаг – синдром смены часовых поясов при перелете на самолете.
Пилот уснул, когда машина находилась в боксе, откуда он должен был отправиться на тренировочный заезд.
Команда пыталась связаться с уснувшим гонщиком по рации, но он не реагировал. Проснулся Себастьян только после того, как другой участник соревнований ударил по корпусу машины.
- Чемпионат мира по гонкам на выносливость проводится с 2010 года.
- Соревнования стали преемниками Межконтинентального кубка Ле-Мана.
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