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Пилот Toyota Себастьян Буэми уснул за рулем на чемпионате по гонкам на выносливость

Пилот Toyota уснул за рулем на чемпионате по гонкам на выносливость
Р-Спорт

39 мин. назад

Когда выносливость – это не твой конек.

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Швейцарский гонщик Себастьян Буэми уснул за рулем во время чемпионата мира по гонкам на выносливость в Японии. Ролик с храпящим пилотом Toyota был опубликован в твиттере соревнований.

​Твит сопровождается подписью «Как справляться с джетлагом в стиле Себастьяна». Джетлаг – синдром смены часовых поясов при перелете на самолете.

Пилот уснул, когда машина находилась в боксе, откуда он должен был отправиться на тренировочный заезд.

Команда пыталась связаться с уснувшим гонщиком по рации, но он не реагировал. Проснулся Себастьян только после того, как другой участник соревнований ударил по корпусу машины.

  • Чемпионат мира по гонкам на выносливость проводится с 2010 года.
  • Соревнования стали преемниками Межконтинентального кубка Ле-Мана.

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