Eurosport
9 инстаграмов зимних спортсменок, которые согреют круче Доротеи Вирер
Тот случай, когда красота и результаты вообще не коррелируют.
Анна Фейт (Феннингер)
Удивительно, как горнолыжница умудряется сохранять такое лицо в неприкосновенности.
Чемпионка Сочи пока не вернула форму после дикой травмы, у нее в активе 6 кубковых очков.
Дарья Юркевич
Новая Даша сборной Белоруссии по биатлону пока не может догнать Доротею Вирер на трассе, но уделывает ее по красоте.
Даша начала сезон с бронзы индивидуалки, но больше очков в Кубке мира не набирала.
Лоло Джонс
Девушка побеждала на чемпионатах мира по легкой атлетике и бобслею, хотя смотреть на нее без шлема куда веселее.
Вместе с Эланой Тэйлор она занимает четвертое место в зачете бобов-двоек.
Грете Гайм
У эстонки нет соперниц в биатлонной сборной, зато куча поклонников и красивый инстаграм.
Грете лучшая в своей стране, но даже не приближается к очкам Кубка мира по биатлону.
Юлия Канакина
О таком прессе, как у хрупкой бобслеистки, ты можешь только мечтать.
Канакина пока только 15-я в сезоне, лучший результат – седьмое место.
Дениз Херрман
Немка выиграла бронзу Сочи в лыжной эстафете, но потом перешла в биатлон, где результаты пока не дотягивают до ее личной эстетики.
Набрав очки в двух гонках Поклюки, Дениз выпала из основы Германии.
Ольга Полюк
Смотреть на вращения девушек из фристайла всегда интересно.
Ольга набрала очки только на первом этапе и занимает 152-е место в общем зачете.
Сэми Кеннеди-Сим
Если ты лыжница из Австралии, то валяться на солнышке – твоя прямая обязанность.
Сэми тоже провела результативно лишь один этап, но поднялась на 40-е место в общем зачете.
Ингела Андерссон
Лыжница отлично показывала себя в юниорском возрасте, а теперь так же хорошо ведет инстаграм.
Один провальный старт в Оберхофе (74-е место), и шведка вернулась в Кубок IBU.
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