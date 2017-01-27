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9 инстаграмов зимних спортсменок, которые согреют круче Доротеи Вирер

9 инстаграмов зимних спортсменок, которые согреют круче Вирер
Ян Матвеев

22 мин. назад

Тот случай, когда красота и результаты вообще не коррелируют.

Анна Фейт (Феннингер)

Удивительно, как горнолыжница умудряется сохранять такое лицо в неприкосновенности.

Чемпионка Сочи пока не вернула форму после дикой травмы, у нее в активе 6 кубковых очков.

Дарья Юркевич

Новая Даша сборной Белоруссии по биатлону пока не может догнать Доротею Вирер на трассе, но уделывает ее по красоте.

Даша начала сезон с бронзы индивидуалки, но больше очков в Кубке мира не набирала.

Лоло Джонс

Девушка побеждала на чемпионатах мира по легкой атлетике и бобслею, хотя смотреть на нее без шлема куда веселее.

Вместе с Эланой Тэйлор она занимает четвертое место в зачете бобов-двоек.

Грете Гайм

У эстонки нет соперниц в биатлонной сборной, зато куча поклонников и красивый инстаграм.

Грете лучшая в своей стране, но даже не приближается к очкам Кубка мира по биатлону.

Юлия Канакина

О таком прессе, как у хрупкой бобслеистки, ты можешь только мечтать.

Канакина пока только 15-я в сезоне, лучший результат – седьмое место.

Дениз Херрман

Немка выиграла бронзу Сочи в лыжной эстафете, но потом перешла в биатлон, где результаты пока не дотягивают до ее личной эстетики.

Набрав очки в двух гонках Поклюки, Дениз выпала из основы Германии.

Ольга Полюк

Смотреть на вращения девушек из фристайла всегда интересно.

Ольга набрала очки только на первом этапе и занимает 152-е место в общем зачете.

Сэми Кеннеди-Сим

Если ты лыжница из Австралии, то валяться на солнышке – твоя прямая обязанность.

Сэми тоже провела результативно лишь один этап, но поднялась на 40-е место в общем зачете.

Ингела Андерссон

Лыжница отлично показывала себя в юниорском возрасте, а теперь так же хорошо ведет инстаграм.

Один провальный старт в Оберхофе (74-е место), и шведка вернулась в Кубок IBU.

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