Модный приговор. Лыжник-фашист, спасший сестру Муссолини и перевернувший спортивный стиль

Родовое поместье семьи Пуччи располагалось в тысячелетнем дворце – оплоте аристократии времен Священной Римской империи. Такие местечки очень любил Муссолини, который, как и многие диктаторы, питал страсть к вопросам крови. Стену дворца до сих пор украшает картина Ботичелли, символизирующая итальянский прогресс, – вилка. По легенде, именно предки Пуччи первыми взялись за необычное орудие во время обеда и научили королеву Франции Екатерину Медичи. И только потом она подарила вилку миру.

Юный Эмилио рано покинул родную Италию, предпочитая много времени проводить в США и путешествиях по миру. Итальянец увлекался разным спортом и поиском себя. Учеба в Милане не задалась – парень оказался слишком свободолюбивым, а пафосные консервативные занятия среди надутых итальянских аристократов нагоняли скуку. Спасением оказался переход в Университет Джорджии на факультет сельского хозяйства.

Пуччи с детства увлекался лыжными гонками и скоростным спуском – заснеженные Альпы всегда маячили за окном. В 1932 году 17-летний Эмилио отправился на Олимпиаду в Лейк-Плэсиде, но на старт так и не вышел. Зато спортивный опыт пригодился аристократу четыре года спустя. В Эмилио странным образом уживались традиции предков, модный национализм и стремление к свободе. Учеба, мода 30-х и личное пространство стали дороги парню. В Италии он и шагу не мог ступить без слуги, но валютные ограничения страны отрезали его от капиталов семьи.

Эмилио спас Декстер Кизер, президент колледжа Рида, ветеран Первой мировой и заядлый демократ. Итальянец тренировал местную лыжную команду, а взамен получал бесплатное обучение, жилье и даже питание. Пуччи согласился тоже согласился на подработку, не гнушаясь мыть посуду и убираться ради лишних долларов. Уже тогда итальянец увлекался дизайном одежды. Нарисованный им логотип двойного грифона для соревнований до сих пор используется в колледже.

В 1937 году Эмилио организовал необычную презентацию. Фотографы обступили деревянный помост, намазанный мылом. По доскам скатывались лыжники в необычных обтягивающих костюмах. Вместо традиционных свитеров со штанами Пуччи одел их в прообразы современных комбинезонов, снижающих сопротивление воздуха. Новинка произвела впечатление, но прижилась не сразу – планета готовилась к значительно более важному событию.

Пуччи заинтересовался модным фашизмом, став теоретиком ультраправого движения. «Фашизм. Объяснение и обоснование» – такую диссертацию написал Эмилио под руководством профессора Тома Стейвли. Кизеру такое вряд ли понравилось, но достоинства Эмилио перекрывали маленький по тем временам недостаток.

" Я считал, что энергичный чемпион оживит наш кампус, интеллектуально простимулирует его "

Красавец Пуччи стимулировал как мог, попутно сводя с ума студенток горячей флорентийской внешностью. Современники не без зависти отмечали его шарм, которому не могла противостоять ни одна девушка в радиусе нескольких метров.

Окончив колледж, Эмилио нашел во Флоренции повестку на войну в Эфиопии. Бомбардировщик SM.79 «Спарвиеро» стал для парня лучшим другом, не раз спасавшим из передряг Второй мировой. В Абиссинии Пуччи бомбил местных жителей, а затем подвесил на самолет торпеды и наводил ужас на Средиземноморский флот Великобритании. Эмилио дослужился до капитана, получил ордена за отвагу и в 1943-м отправился на лечение последствий тропической лихорадки.

Пережив ужасы войны, Пуччи разочаровался в фашистах, но не в фашизме.

" Я до сих пор верю в фашизм, полагая, что во всех проблемах виноваты конкретные люди, испортившие эту систему "

В отличие от стойкой Германии, скованной железными клещами гестапо и вдохновленной Гитлером, Италия в 1943-м разваливалась на куски. Война не складывалась, жители голодали, а Муссолини терял популярность. Дошло до того, что близкий соратник диктатора граф Джан Галеаццо Чиано пошел против дуче.

Чиано был женат на старшей дочери диктатора Эдде Муссолини, занимал посты министра пропаганды и министра иностранных дел. Он вел подробные дневники жизни Бенито, фашистских руководителей Италии и Германии. В 1943-м на общефашистском совете страны Чиано голосовал за отстранение Бенито, затем бежал к восставшим итальянцам. Те не приняли министра, и он уехал в Германию. Там же Гитлер лично потребовал мучить графа, пока он не выдал бы дневники. Чиано отказался выдать записи и его расстреляли.

Компрометирующие документы дипломат передал Эдде, которая тут же оказалась в опасности – даже отец не защитил бы девушку от рук гестапо. А итальянский летчик Пуччи сумел. Эмилио тайно переправил девушку в Швейцарию, зашив бумаги в куртке Эдды.

" Выслушав ее историю, я понял, что как итальянский офицер обязан помочь всеми силами "

Эдда пыталась обменять сведения на жизнь мужа, но не преуспела, а дневники позднее рассекретили американцы, последние данные – только в 2002 году. Пуччи не бежал вместе с Эддой, но продолжал попытки. Однажды его автомобиль заглох по дороге в Швейцарию из Вероны, и вот чудо: остановилась проезжавшая мимо попутка. Жаль только, внутри сидели немецкие солдаты.

Гестапо с радостью приняло заговорщика, еще и уклоняющегося от службы. Немецкие офицеры требовали выдать девушку и дневники, разбивая красивое лицо франта деревянными дубинками, пока кровь полностью не омыла голову.

– А теперь можешь умыться.

Эмилио достал из кармана миниатюрную расческу и аккуратно зачесал волосы.

– Так лучше?

Удивительно, как в гестапо не убили дерзкого итальянца. Ему повезло, что фашисты поленились переправить предателя в Германию. Сбежать Эмилио помогла Ильза – двойной агент союзников в немецкой полиции. В 1944-м Пуччи все-таки добрался до Швейцарии.

Излечив переломы черепа, грозящие смертью, Эмилио вернулся к дизайнерским работам. Итальянец переодел всех девушек на альпийских склонах в удобные сексуальные комбинезоны, подарившие славу его дому моды. Основанная в 1947 года марка Emilio Pucci рванула в топ на рубеже 60-х, когда смелый итальянец использовал разноцветные геометрические узоры. Будучи специалистом по хлопку и другим тканям, Пуччи находил лучшие краски и эффективные технологии для калейдоскопических творений.

Жаклин Кеннеди, Мэрилин Монро, Мадонна, Кайли Миноуг – вот только часть знаменитостей, одевающихся в творения от Пуччи. Дизайнер сотрудничал с Пьером Карденом, разработал эмблему лунной миссии «Аполлон-15» и форменную одежду стюардесс. Сегодня модный дом Эмилио патронирует Louis Vuitton, а в 2012 году чистый доход компании составил 60 миллионов евро.

Но одной одежды Пуччи было мало. В конце 60-х он вышел на политическую арену вместе с либеральной партией и до 1972 года участвовал в заседаниях итальянского парламента.

Достигнув высот, Эмилио не забыл о начале пути. Колледж Рида, где Пуччи тренировал лыжную команду и придумал первый комбинезон, навсегда остался его домом.

" Мое обучение в Риде и жизнь, которую я там узнал, лежат в основе всей карьеры и достижений "

При жизни Пуччи регулярно навещал колледж, а после смерти в 1992-м, на окраинах Рида основали лыжную станцию его имени.

Геометрия жизни Эмилио полна петель и выходов за рамки, как и его наряды. Он был фашистом, но остался человеком, так и не выступил на Олимпиаде, но заложил основу комбинезонам Марселя Хиршера, Линдси Вонн и Микаэлы Шиффрин. Пуччи – изобретательный герой безумного начала XX века, словно сошедший со страниц Хемингуэя и Воннегута.

Другие зимние истории Яна Матвеева:

Король в изгнании. Почему лыжные гонки без Петтера Нуртуга – ничто

Джентльмен на льду. Как хоккеист-любитель попал в зал славы НХЛ

Все главные тексты у вас в телеграме