Eurosport

Пилоты Ford Stobart заняли весь пьедестал на втором этапе Ралли Финляндии

Пилоты Ford Stobart заняли весь пьедестал на втором этапе Ралли Финляндии
Eurosport

5 ч. назад

Лидером в генерале остался Эсапекка Лаппи из Toyota Gazoo Racing.

В Пяйяля завершился второй этап Ралли Финляндии в классе WRC. Лидерство на старте захватил хозяин трассы Яри-Матти Латвала из команды Toyota Gazoo Racing. Но после шестой отсечки на первое место вышел его напарник Эсапекка Лаппи.

После седьмого сегмента вперед вырвался Теему Сунинен из Ford Stobart, а на финише этапа первым был его партнер по команде, британец Элфин Эванс. Сунинен остался третьим, второе место взял еще один гонщик Ford – эстонец Отт Танак.

В генеральной классификации лидером остался Эсапекка Лаппи. Его результат 2 часа 13 минут 2,7 секунды. Теему Сунинен отстает от него на 49,1 секунды, третьим в общем зачете идет финн Юхо Хяннинен на Toyota.

  • Финальный третий этап Ралли Финляндии пройдет сегодня, 30 июля.

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