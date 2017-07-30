SID
Эсапекка Лаппи одержал дебютную победу в WRC
Новичок Toyota в субботу сделал себе задел в 50 секунд перед воскресной гонкой.
Новичок Toyota в субботу сделал себе задел в 50 секунд перед воскресной гонкой.
Несмотря на повреждение заднего левого колеса Эсапекка сохранил победное преимущество и на финише выиграл у ближайшего преследователя Элфина Эванса 36 секунд. Третьим на Ралли Финляндии стал финн Юхо Ханнинен.
- Бельгиец Тьерри Нёвиль из Hyundai Motorsport занял шестое место.
- Нёвиль догнал в общем зачете чемпионата Себастьяна Ожье. У обоих гонщиков по 160 очков.
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