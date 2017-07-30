Эсапекка Лаппи одержал дебютную победу в WRC

Новичок Toyota в субботу сделал себе задел в 50 секунд перед воскресной гонкой.

Несмотря на повреждение заднего левого колеса Эсапекка сохранил победное преимущество и на финише выиграл у ближайшего преследователя Элфина Эванса 36 секунд. Третьим на Ралли Финляндии стал финн Юхо Ханнинен.

Бельгиец Тьерри Нёвиль из Hyundai Motorsport занял шестое место.

Нёвиль догнал в общем зачете чемпионата Себастьяна Ожье. У обоих гонщиков по 160 очков.

Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме