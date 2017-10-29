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Элфин Эванс лидирует накануне заключительного дня Ралли Великобритании

Эванс лидирует накануне заключительного дня Ралли Великобритании
Autosport.com.ru

39 мин. назад

Английский гонщик близок к первой победе в карьере.

Гонщик M-Sport выиграл пять из восьми допов в субботу и оторвался от ближайшего преследователя и партнера по команде Себастьяна Ожье на 53 секунды.

Два вечерних спецучастка в субботу проходили в условиях сильного тумана.

  • В воскресенье участников Ралли Великобритания ждут пять финальных спецучастков общей протяженностью 41,1 км.

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