Элфин Эванс лидирует накануне заключительного дня Ралли Великобритании

Гонщик M-Sport выиграл пять из восьми допов в субботу и оторвался от ближайшего преследователя и партнера по команде Себастьяна Ожье на 53 секунды.

Два вечерних спецучастка в субботу проходили в условиях сильного тумана.

В воскресенье участников Ралли Великобритания ждут пять финальных спецучастков общей протяженностью 41,1 км.

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