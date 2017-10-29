SID
Элфин Эванс лидирует накануне заключительного дня Ралли Великобритании
Английский гонщик близок к первой победе в карьере.
Гонщик M-Sport выиграл пять из восьми допов в субботу и оторвался от ближайшего преследователя и партнера по команде Себастьяна Ожье на 53 секунды.
Два вечерних спецучастка в субботу проходили в условиях сильного тумана.
- В воскресенье участников Ралли Великобритания ждут пять финальных спецучастков общей протяженностью 41,1 км.
Смотрите трансляцию этого события на Eurosport Player
Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте