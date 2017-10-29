Себастьен Ожье стал пятикратным чемпионом мира

Победу в Ралли Великобритании одержал англичанин Элфин Эванс, по итогам субботних допов оторвавшийся от Себастьяна Ожье на 53 секунды.

Вторым стал бельгиец Тьерри Нёвиль, уступивший Эвансу 37,3 секунды.

Ожье хватило третьего места для того, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул.

После четырех титулов, завоеванных в составе заводской команды Volkswagen, француз стал чемпионом в составе частной M-Sport Ford, которая за 5 предыдущих лет не выиграла ни одного ралли.

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