Себастьен Ожье в пятый раз выиграл Ралли Португалии

Заключительный соревновательный день Себастьен Ожье начал с преимуществом в 16 секунд над ближайшим преследователем Тьерри Нёвилем.

Француз проиграл 0,8 секунды бельгийцу на 16-м спецучастке, а на СУ Luilhas укрепил лидерство на три секунды. Нёвиль оказался быстрее Себастьяна на двух последних СУ, но этого было недостаточно для того, чтобы составить конкуренцию действующему чемпиону мира. На финише ралли Ожье привез Нёвилю 15 секунд.

Третьим в итоговом протоколе стал еще один представитель Hyundai Дани Сордо. Испанец уступил лидеру одну минуту. Четвертое место завоевал Отт Тянак, хотя в субботу пилот M-Sport шел первым до поломки задней подвески на своей Ford Fiesta.

Крэг Брин финишировал пятым, а Элфин Эванс довольствовался шестой позицией.

Следующий этап пройдет в Италии 9-11 мая.

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