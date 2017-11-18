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Тьерри Нёвиль уверенно лидирует по итогам второго дня Ралли Австралии
Два фаворита гонки сошли с дистанции.
Пилот Hyundai Тьерри Нёвиль уверенно лидирует по итогам второго дня Ралли Австралия. Воскресенье бельгиец начнет с 20-секундным отрывом от ближайшего преследователя в лице Яри-Матти Латвалы (Toyota).
Тройку лидеров замыкает гонщик M-Sport Отт Тянак, отстающий от Нёвиля на 40 секунд. Четвертым в промежуточной таблице результатов идет Крэг Брин из Citroen, а пятое место занимает представитель Hyundai Хейден Паддон. Досрочный чемпион сезона Себастьен Ожье расположился на шестом месте.
Напарник Нёвиля Андреас Миккельсен, лидировавший после первого дня ралли, сошел с дистанции из-за двойного прокола шины. Следом сошел и Крис Мик из Cirtoen, сломавший подвеску.
- Ралли Австралии завершится 19 ноября пятью спецучастками протяженностью 64,64 км.
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