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Тьерри Нёвиль выиграл заключительный этап сезона

Тьерри Нёвиль выиграл заключительный этап сезона
Autosport.com.ru

41 мин. назадИзменено 32 мин. назад

Пилот Hyundai победил на Ралли Австралии.

Нёвиль показал результат 35 минут 44,8 секунды. Вторым стал эстонец Отт Тянак из M-Sport (+22,5 секунды).

Третье место у партнера Нёвиля по Hyundai Motorsport Хейдена Паддона (+59,1).

«Это была та еще гонка. Я изо всех сил старался держать машину на дороге, но несколько раз был близок к вылету», – сказал Нёвиль после гони.

  • Чемпион мира-2017 Себастьен Ожье с более чем двухминутным отставанием расположился на четвертом месте итогового протокола Ралли Австралии.
  • Его напарник по команде M-Sport Элфин Эванс стал пятым.

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