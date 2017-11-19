Тьерри Нёвиль выиграл заключительный этап сезона

Нёвиль показал результат 35 минут 44,8 секунды. Вторым стал эстонец Отт Тянак из M-Sport (+22,5 секунды).

Третье место у партнера Нёвиля по Hyundai Motorsport Хейдена Паддона (+59,1).

«Это была та еще гонка. Я изо всех сил старался держать машину на дороге, но несколько раз был близок к вылету», – сказал Нёвиль после гони.

Чемпион мира-2017 Себастьен Ожье с более чем двухминутным отставанием расположился на четвертом месте итогового протокола Ралли Австралии.

Его напарник по команде M-Sport Элфин Эванс стал пятым.

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