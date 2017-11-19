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Тьерри Нёвиль выиграл заключительный этап сезона
Пилот Hyundai победил на Ралли Австралии.
Нёвиль показал результат 35 минут 44,8 секунды. Вторым стал эстонец Отт Тянак из M-Sport (+22,5 секунды).
Третье место у партнера Нёвиля по Hyundai Motorsport Хейдена Паддона (+59,1).
«Это была та еще гонка. Я изо всех сил старался держать машину на дороге, но несколько раз был близок к вылету», – сказал Нёвиль после гони.
- Чемпион мира-2017 Себастьен Ожье с более чем двухминутным отставанием расположился на четвертом месте итогового протокола Ралли Австралии.
- Его напарник по команде M-Sport Элфин Эванс стал пятым.
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