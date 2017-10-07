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Андреас Миккельсен лидирует на Ралли Испании
Норвежец уделывает Себастьена Ожье.
Новичок Hyundai Андреас Миккельсен завершил первый день Ралли Испании в ранге лидера. Норвежец на 1,4 секунды опережает действующего чемпиона мира Себастьена Ожье из M-Sport.
Занимавший второе место после утренней секции гонщик M-Sport Мадс Остберг вышел в лидеры по итогам четвертого спецучастка, но затем откатился на пятую позицию (+7,1), пропустив вперед Криса Мика из Citroen (+3,0) и партнера по M-Sport Отта Тянака (+6,3).
- 7 октября на Ралли Испании пройдут семь спецучастков общей протяженностью 121,86 км.
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