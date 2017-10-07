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Крис Мик вышел в лидеры по итогам второго дня Ралли Испании

Мик вышел в лидеры по итогам второго дня
Eurosport

16 ч. назад

Британец перехватил эстафету у Андреаса Миккельсена, а Себастьен Ожье как был вторым, так и остался.

Пилот Citroen Крис Мик перехватил лидерство по ходу утренней секции субботы, а днем только наращивал преимущество. В итоге британец завершил второй день с 13-секундным преимуществом над дуэтом из M-Sport Себастьеном Ожье (+13,0) и Оттом Тянаком (+14,5).

Пятерку замыкают Юхо Хяннинен из Toyota (+34,0) и Тьерри Нёвилль (+53,2) – единственный уцелевший в субботу пилот Hyundai.

Партнер бельгийца, экс-лидер этапа Андреас Миккельсен опустился на четвертое место по итогам утренней секции из-за проблем с подвесками, а после СУ12 и вовсе сошел. Аналогичная судьба постигла еще одного гонщика Hyundai Дани Сордо.

  • Ралли Испании завершится 8 октября шестью СУ общей протяженностью 74,26 км.

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