Крис Мик вышел в лидеры по итогам второго дня Ралли Испании

Пилот Citroen Крис Мик перехватил лидерство по ходу утренней секции субботы, а днем только наращивал преимущество. В итоге британец завершил второй день с 13-секундным преимуществом над дуэтом из M-Sport Себастьеном Ожье (+13,0) и Оттом Тянаком (+14,5).

Пятерку замыкают Юхо Хяннинен из Toyota (+34,0) и Тьерри Нёвилль (+53,2) – единственный уцелевший в субботу пилот Hyundai.

Партнер бельгийца, экс-лидер этапа Андреас Миккельсен опустился на четвертое место по итогам утренней секции из-за проблем с подвесками, а после СУ12 и вовсе сошел. Аналогичная судьба постигла еще одного гонщика Hyundai Дани Сордо.

Ралли Испании завершится 8 октября шестью СУ общей протяженностью 74,26 км.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме