Getty Images
Крис Мик выиграл Ралли Испании
Британец привез ближайшему преследователю почти полминуты.
Британский гонщик Citroën победил на 11-м этапе чемпионата мира.
Крис Мик стал лучшим с результатом 3 часа 1 минута 21,1 секунды. Второй результат показал француз Себастьен Ожье (+28 секунд), выступающий за команду M-Sport. Замкнул тройку партнер Ожье эстонец Отт Тянак (+33 секунды).
- В личном зачете лидирует Ожье, в активе которого 198 очков, далее следуют Тянак (161) и бельгиец Тьерри Невиль (160 очков) из Hyundai Motorsport.
- Предпоследний этап пройдет в Великобритании 26-29 октября.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте