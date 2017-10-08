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Крис Мик выиграл Ралли Испании

Мик выиграл Ралли Испании
Р-Спорт

12 ч. назад

Британец привез ближайшему преследователю почти полминуты.

Британский гонщик Citroën победил на 11-м этапе чемпионата мира.

Крис Мик стал лучшим с результатом 3 часа 1 минута 21,1 секунды. Второй результат показал француз Себастьен Ожье (+28 секунд), выступающий за команду M-Sport. Замкнул тройку партнер Ожье эстонец Отт Тянак (+33 секунды).

  • В личном зачете лидирует Ожье, в активе которого 198 очков, далее следуют Тянак (161) и бельгиец Тьерри Невиль (160 очков) из Hyundai Motorsport.
  • Предпоследний этап пройдет в Великобритании 26-29 октября.

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