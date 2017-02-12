AFP

Яри-Матти Латвала стал триумфатором Ралли Швеции

Латвала стал триумфатором Ралли Швеции
Autosport.com.ru

29 мин. назад

Финн принес Toyota первую победу с 1999 года.

Яри-Матти Латвала одержал победу в Ралли Швеции, перехватив лидерство у гонщика Hyundai Тьерри Нёвиля, попавшего в субботу в аварию.

«Это просто невероятно, – сказал после финиша Латвала. – Новая команда, новая машина, второе ралли и победа. У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Это эмоциональный момент для меня».

В итоговом протоколе соревнований Латвала опередил Отта Тянака из Ford Fiesta на 29,2 секунды. Дополнил пьедестал почета действующий чемпион мира Себастьен Ожье, уступивший бывшему партнеру по Volkswagen почти минуту (+59,5).

Экпиаж Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова в общем зачете соревнований финишировал 29-м.

  • Третий этап сезона-2017 пройдет в Мексике 10-12 марта.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Как Фуркад сделал всех на финише пасьюта, а Шипулин сделал почти всех, кроме людей на подиуме

02:30
Популярные видео
Бронзовый спуск Линдси Вонн сквозь трамплины, о которых ты мечтал на дворовой горке
1 574 просмотров8 ч
Инструкция по тому, как засунуть пару шайб Лундквисту и все равно проиграть
 383 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться