Яри-Матти Латвала стал триумфатором Ралли Швеции

Яри-Матти Латвала одержал победу в Ралли Швеции, перехватив лидерство у гонщика Hyundai Тьерри Нёвиля, попавшего в субботу в аварию.

«Это просто невероятно, – сказал после финиша Латвала. – Новая команда, новая машина, второе ралли и победа. У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Это эмоциональный момент для меня».

В итоговом протоколе соревнований Латвала опередил Отта Тянака из Ford Fiesta на 29,2 секунды. Дополнил пьедестал почета действующий чемпион мира Себастьен Ожье, уступивший бывшему партнеру по Volkswagen почти минуту (+59,5).

Экпиаж Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова в общем зачете соревнований финишировал 29-м.

Третий этап сезона-2017 пройдет в Мексике 10-12 марта.

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