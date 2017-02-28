Трансгендер выиграл турнир по борьбе среди девушек

Соревнования прошли в Техасе. Беггс победил во всех четырех схватках с общим счетом 55:0. По словам спортсмена, он сам предпочел бы бороться с мальчиками, но по существующим законам должен участвовать в соревнованиях в соответствии с полом, указанным в свидетельстве о рождении.

Мак в октябре 2015 года начал прием содержащих тестостерон медикаментов. По мнению многих родителей учавствовавших в турнире девочек, это дало Беггсу несправедливое преимущество. Но правила предусматривают использование препаратов в медицинских целях, и случай Беггса попадает под это исключение.

«Посмотрите, какая она перекаченная. Все потому, что она принимает допинг. Мне все равно, мальчик это или девочка, хочет она быть фиолетовым или синим. Если ты принимаешь лекарства и благодаря этому становишься в десять раз сильнее соперника, это должно быть запрещено», – заявила мама одной из участниц Патти Оверстрит.

После победы в решающей схватке Беггс совершил круг почета, а в зале был слышен недовольный гул.

«Честно говоря, я даже не обратил на этот гул внимания. Это то, ради чего я работал, и мой труд окупился. Я не был бы здесь сейчас без партнеров по команде. Мы упорно тренировались каждый день, и именно это должно быть в центре внимания, а не я. Сейчас я тот, кто я есть. Я счастлив и нахожусь в гармонии с собой. Персонал, учителя, администрация – все поддерживали меня», – заявил Беггс.

В США около 700 тысяч человек относят себя к трансгендерам.

Прогрессив транс. Первый мужчина в женском теннисе

Подпишитесь на канал сайта в телеграме и регулярно получайте свежайшие тексты