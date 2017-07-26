«Родители купили мне протез, а я его выбросил». Борец без ноги стал чемпионом, чтобы защитить маму

Каждый вечер после школы 16-летняя Джуди запиралась в комнате и плакала. Ее мама думала, что это подростковые переживания, но причина в другом. Девушка с трудом скрывала живот, стремительно увеличивавшийся после случайной связи с темнокожим парнем на вечеринке, которого она видела один раз в жизни. Роды прошли стремительно и сложно – школьница родила Энтони в семь месяцев и на мгновение онемела после первого взгляда на сына. Из-за генетического сбоя у крошки не хватало правой ноги. «Я думаю, у бога была причина так сделать, – сказала Джуди, собравшись с мыслями. – Для меня он совершенен».

В 18 Джуди вышла замуж за Рона Роблса, и Энтони очень привязался к отчиму. «Папа увлекался пауэрлифтингом, его гараж больше напоминал качалку. Рон запрещал прикасаться к его штангам и гантелям, но у меня было время, когда он уходил на работу», – признался пацан, который взял фамилию отчима. «В три года родители купили мне дорогой протез, а я его выбросил в подвал», – мальчик не хотел отличаться от других детей.

Энтони жутко комплексовал и редко выходил во двор из-за издевок сверстников. «Я стыдился увечья, закрылся от мира и не хотел никого видеть», – мучился мальчик. В начальной школе Роблсу повезло – учительница объяснила ему, что каждый человек уникален, нужно работать над собой, и жизнь подскажет выход. После этого разговора Энтони решил приложить в 10 раз больше усилий, чтобы раскрыться. Энтони занимался в папином спортзале и в шестом классе выиграл чемпионат школы по отжиманиям. «Для передвижения он использовал костыли, но при этом хорошо играл в футбол и баскетбол. Его все хотели в свою команду», – признался младший брат Роблса Боб.

Испортившиеся отношения с отчимом стимулировали развитие Энтони. Рон и Джуди воспитывали четверых совместных детей, но он все равно ревновал ее к парню, от которого появился одноногий мальчик. Роблс-старший часто напивался, поколачивал жену, а подросток ничего не мог сделать, и в восьмом классе записался в секцию борьбы. Благодаря развитому верхнему плечевому поясу – этому способствовала постоянная ходьба на костылях – у Роблса сразу пошли успехи. Парень валил на раз и дважды выиграл чемпионат штата среди школьников с показателем побед и поражений 129-15.

Отсутствие ноги, вес которой в среднем составляет 16% от массы тела, принесло преимущество Энтони – он боролся в более низкой весовой категории. «Я не чувствую себя инвалидом. В борьбе важную роль играют ноги, а мне их заменили руки», – объяснил чемпион. Роблс выработал специфическую технику: не имея возможности бороться стоя, он вынуждал соперников на схватку на полу. Единственную ногу он использовал только для броска на соперника – главное было добраться до корпуса. Дальше Энтони обвивал жертву, словно питон, и крутил – за такую манеру в школе борца прозвали Шаровая цепь.

После школы Роблс подал документы в престижный американский университет Айовы, который привлекает лучших спортсменов США. Энтони надеялся, что школьные успехи впечатлят главного тренера команды борцов, олимпийского чемпиона-1996 Тома Брандса, но разочаровался – коуч заявил, что работает только с перспективными атлетами. Борец вернулся домой, чтобы получить поддержку матери, и застал ее в слезах – Рон бросил жену с детьми и ушел к любовнице. Энтони пообещал повременить с учебой и найти работу, но мама ответила, что скорее умрет с голоду, чем лишит его мечты.

Роблс поступил в университет Аризоны и совершенствовался. «К нему очень сложно найти подход, и не только потому что Энтони очень быстрый. Инстинктивно ты все время пытаешься ухватить его за вторую ногу, а ее нет – в этом еще одно преимущество Роблса», – сокрушался один из его соперников Мэтью Снайдер. Энтони поймал бешеный ритм, за что получил еще одно прозвище Unstoppable (Неудержимый) – через несколько лет он выпустил автобиографическую книгу с таким названием.

В 2011-м, в последний год учебы в университете, 23-летний борец дошел до финала чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) с показателем побед и поражений 35-0. В решающей схватке ему противостоял непобедимый Мэттью Макдонау из университета Айовы, которого тренировал Том Брандс. «Для меня было важно доказать, что я не такой уж и бесперспективный. Кроме того, я решил по окончании учебы закончить спортивную карьеру. Это был мой последний и самый важный матч», – нервничал Роблс.

В зале собрались 17 тысяч болельщиков и несколько миллионов у телеэкранов. Макдонау шел очевидным фаворитом, но Энтони в тот вечер показал нереальный уровень – уже на первой минуте Мэттью оказался на лопатках и проиграл со счетом 1:7. После битвы он не пожал руку чемпиону и умотал в раздевалку, а поникший Брандс признал, что сильно ошибался в Роблсе. Борец с одной ногой стал первым и единственным победителем-инвалидом в турнире такого класса.

Близкие уговаривали Энтони поучаствовать в Олимпиаде, но он отказался – парень слишком устал доказывать, что он в порядке. «Физические недостатки – не ограничения, а возможности, – любит повторять Неудержимый, который стал мотивационным оратором. – Моя задача помочь людям со схожими проблемами находить силы бороться и на своем примере давать надежду». Если Джуди хоть еще раз заплачет, то только из-за гордости за сына.

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