Двукратный победитель юниорского чемпионата Европы был убит на Байкале

Трагедия произошла ночью в субботу в Бурятии на берегу Байкала. Власко поехал показать природу гостям международного турнира по вольной борьбе среди юниоров на призы Бориса Будаева (соревнования проходили в Улан-Удэ с 27 июля).

По словам близких спортсмена, его ударили ножом в сердце. В следственном комитете по Бурятии подтвердили факт происшествия, начато расследование.

«К сожалению, Юрий Власко действительно погиб сегодня ночью, мне сообщили об этом ребята из Красноярска. Это серьезная потеря для российской борьбы, Юра входил в молодежную сборную России и был одним из самых перспективных наших спортсменов-полутяжей.

А в жизни он был тихим, спокойным и вежливым человеком. Очень жаль, что все так произошло с Юрой», – сказал старший тренер сборной России по борьбе Анатолий Маргиев.

Власко – мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований в весовой категории до 96 килограммов, двукратный победитель юниорского чемпионата Европы.

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