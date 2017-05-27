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Ник Катсбург выиграл главную гонку на Нюрбургринге

Катсбург выиграл главную гонку на Нюрбургринге
Autosport.com.ru

28 мин. назад

Пилоты Polestar Volvo сделали дубль.

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В первой гонке дня победу одержал Тед Бьорк из Polestar Volvo, который стартовал шестым. Вторым финишировал Меди Беннани из Sebastien Loeb, а на третье место забрался пилот Munnich Motorsport Citroen Роб Хафф.

Главную гонку этапа выиграл другой пилот Polestar Volvo Ник Катсбург, который благодаря успеху вышел в лидеры чемпионата. На старте голландец опередил обладателя поула Норберта Мичелиса, но оказался под прессингом со стороны Роба Хаффа. На входе в первый поворот между ними произошкл контакт, из-за которого частник Citroen едва не потерял управление и пропустил вперед Мичелиса.

Несмотря на меньший весовой балласт у Honda, победитель квалификации не выдержал темпа лидера гонки. К финишу Катсбург увеличил преимущество до трех секунд.

Мичелис сохранил второе место, а вот напарник венгра по заводской команде Honda Тьягу Монтейру финишировал лишь 13-м после старта с пит-лейна из-за того, что по причине прокола колеса не уложился в лимит времени в гонке открытия.

Хафф, как и в первом заезде, занял третье место, сдержав натиск победителя гонки открытия Бьорка.

  • Следующий этап пройдет в Португалии 25 июня.

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