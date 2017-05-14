FIA WTCC
Мехди Беннани выиграл главную гонку на Хунгароринге
Пилот Sebastien Loeb Racing победил на этапе в Венгрии.
Марокканец опередил на финише пилота Polestar Cyan Racing Ника Катсбурга, который отстал на 0,654 секунды.
Третьим финишировал Том Чилтон из Sebastien Loeb Racing (+ 3, 553).
- В общем зачете лидирует пилот Honda Racing Team JAS Тьягу Монтейру. Он опережает ближайшего преследователя Катсбурга на 38 очков.
- Следующий этап сезона-2017 состоится через 2 недели на легендарной трассе Нюрбургринг.
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