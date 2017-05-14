FIA WTCC

Мехди Беннани выиграл главную гонку на Хунгароринге

Беннани выиграл главную гонку на Хунгароринге
Eurosport

1 час назад

Пилот Sebastien Loeb Racing победил на этапе в Венгрии.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Марокканец опередил на финише пилота Polestar Cyan Racing Ника Катсбурга, который отстал на 0,654 секунды.

Третьим финишировал Том Чилтон из Sebastien Loeb Racing (+ 3, 553).

  • В общем зачете лидирует пилот Honda Racing Team JAS Тьягу Монтейру. Он опережает ближайшего преследователя Катсбурга на 38 очков.
  • Следующий этап сезона-2017 состоится через 2 недели на легендарной трассе Нюрбургринг.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Голы, целующий и бьющий кулаком газон мужик, фантастический промах. Хайлайты «Колорадо» и «Сан-Хосе»

02:13
Популярные видео
Таранный проход Алтидора, завершившийся голом, и другие хайлайты матча «Торонто» – «Миннесота»
 977 просмотров8 ч
Игуаин чуть не завалил шедевр рабоной, но чуть-чуть не попал
5 821 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться