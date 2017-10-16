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Нестор Джиролами выиграл вторую гонку в Нинбо из-за непогоды

Джиролами выиграл вторую гонку в Нинбо из-за непогоды
Eurosport

12 мин. назадОбновлено

Соперники проехали всего четыре круга.

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Вторая гонка турингового чемпионата в китайском Нинбо завершилась спустя четыре круга: гонщики проехали за машиной безопасности, после чего соревнования прекратили из-за сильного дождя.

По правилам WTCC гонщики заработали за этап половинчатые очки и расположились на тех же позициях, что заработали после квалификации. Таким образом, во второй гонке в Нинбо победил Нестор Джиролами из Volvo.

  • Лидер общего зачета Тьягу Монтейру, пропускавший этап из-за болезни, скатился на одну позицию.
  • Место на вершине занял Тед Бьорк.

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