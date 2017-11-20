Eurosport
Роб Хафф в рекордный девятый раз победил в Макао
Британец вписал свою фамилию с историю автогонок.
Пилот Munnich Motorsports Роб Хафф выиграл главную гонку этапа WTCC в Макао. Эта победа стала для британца девятой в Китае.
Благодаря успеху он стал абсолютным рекордсменом городской трассы, побив достижение мотогонщика Майкла Раттера, который восемь раз выигрывал мотоциклетный Гран-при Макао.
Второе место занял Роберт Михелис, третье – Том Чилтон.
- Лидером общего зачета остался швед Тед Бьорк.
- Роб Хафф занимает только восьмуюстрочку.
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