Роб Хафф в рекордный девятый раз победил в Макао

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Пилот Munnich Motorsports Роб Хафф выиграл главную гонку этапа WTCC в Макао. Эта победа стала для британца девятой в Китае.

Благодаря успеху он стал абсолютным рекордсменом городской трассы, побив достижение мотогонщика Майкла Раттера, который восемь раз выигрывал мотоциклетный Гран-при Макао.

Второе место занял Роберт Михелис, третье – Том Чилтон.

Лидером общего зачета остался швед Тед Бьорк.

Роб Хафф занимает только восьмуюстрочку.

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