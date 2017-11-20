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Роб Хафф в рекордный девятый раз победил в Макао

Хафф в рекордный девятый раз победил в Макао
Autosport.com.ru

1 час назадИзменено 44 мин. назад

Британец вписал свою фамилию с историю автогонок.

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Пилот Munnich Motorsports Роб Хафф выиграл главную гонку этапа WTCC в Макао. Эта победа стала для британца девятой в Китае.

Благодаря успеху он стал абсолютным рекордсменом городской трассы, побив достижение мотогонщика Майкла Раттера, который восемь раз выигрывал мотоциклетный Гран-при Макао.

Второе место занял Роберт Михелис, третье – Том Чилтон.

  • Лидером общего зачета остался швед Тед Бьорк.
  • Роб Хафф занимает только восьмуюстрочку.

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