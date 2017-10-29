FIA WTCC

Том Чилтон и Норберт Мичелис выиграли гонки в Японии

Чилтон и Мичелис выиграли гонки в Японии
Eurosport

59 мин. назад

Участники сразились не только друг с другом, но и с погодой.

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На японской трассе Мотеги прошел восьмой этап сезона-2017.

В гонке открытия первенствовал гонщик Sébastien Loeb Racing Том Чилтон, опередивший гонщика Янна Эрлахера (RC Motorsport) и Эстебана Герьерри (Honda Racing Team JAS).

Главная гонка была завершена досрочно из-за ливня, но участники получили очки, поскольку преодолели 75% дистанции. Стартовавший с поул-позиции Норберт Мичелис в итоге и занял первое место. Второе и третья места заняли гонщики Polestar Cyan Racing Ник Катсбург и Нестор Жиролами.

  • Предпоследний этап сезона пройдет в Макао 19 ноября.

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