Eurosport
Кен Блок провел ультраскоростную экскурсию по Лондону для единственного нормального парня в Top Gear
Мэтт Леблан не наложил в штаны и даже шутил.
Опытный американский экстремал и отец-основатель DC Shoes вновь появился в известной телепередаче. На сей раз Блок включил режим раллийного гонщика и покатал Леблана по Лондону.
- Последний сезон Кена Блока в WRC – 2013 год, по итогам которого он занял 13-е место в общем зачете.
- В 2009 году гонщик катал по пустыне Джеймса Мэя.
- В 2014-м Блок погонялся в Top Gear против Льюиса Хэмилтона.
Канал в телеграме, который тоже можно смело катать по Лондону
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