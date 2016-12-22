Eurosport

Кен Блок провел ультраскоростную экскурсию по Лондону для единственного нормального парня в Top Gear

Кен Блок провел ультраскоростную экскурсию по Лондону для единственного нормального парня в Top Gear
Eurosport

12 ч. назад

Мэтт Леблан не наложил в штаны и даже шутил.

Опытный американский экстремал и отец-основатель DC Shoes вновь появился в известной телепередаче. На сей раз Блок включил режим раллийного гонщика и покатал Леблана по Лондону.

  • Последний сезон Кена Блока в WRC – 2013 год, по итогам которого он занял 13-е место в общем зачете.
  • В 2009 году гонщик катал по пустыне Джеймса Мэя.
  • В 2014-м Блок погонялся в Top Gear против Льюиса Хэмилтона.

Канал в телеграме, который тоже можно смело катать по Лондону

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Как Ягр спасет Россию

03:10
Популярные видео
Мощные удары с лета и штрафной Платтенхардта украшают топ-5 голов 16-го тура Бундеслиги
4 007 просмотров10 ч
Самые знойные моменты матча, в котором «Бавария» спокойно отшлепала дерзкого новичка
4 487 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться
1
Кен Блок провел ультраскоростную экскурсию по Лондону для единственного нормального парня в Top Gear
2
«Русские сноубордисты – хардкорные психи». Что легенда экстремального спорта забыл в Москве
3
Иван Оригоне установил мировой рекорд скорости на лыжах, разогнавшись до 254,9 км/ч
4
Автор самого зрелищного трюка в истории вингсьюта пролетел сквозь горящее кольцо диаметром 2,5 метра
5
Полет сквозь огненное кольцо и еще 6 трюков культового экстремала, разбившегося в Альпах
6
10 безумных видео, которые помогут понять скейтбординг
7
Девушка-колясочница прыгнула в бездну, но с тарзанкой
8
Австрийский экстремал проехал на велосипеде по ограждению на высоте 200 метров
12 ч. назад
Кен Блок провел ультраскоростную экскурсию по Лондону для единственного нормального парня в Top Gear
30/11/2016 в 23:57
Девушка-колясочница прыгнула в бездну, но с тарзанкой
30/11/2016 в 09:35
Австрийский экстремал проехал на велосипеде по ограждению на высоте 200 метров
18/11/2016 в 15:00
Британец прыгнул с 73-метровой высоты и обмакнул в чай печеньку
11/11/2016 в 17:46
Сноубордист зацепился за автомобиль и прокатился по центру Санкт-Петербурга
28/10/2016 в 10:00
Танцы ниндзя, бородатый Йети и еще 5 скейт-видео, разбивающих вообще все стереотипы
27/10/2016 в 20:52
Вингсьютер врезался в дерево на скорости 145 км/ч и остался жив
04/10/2016 в 13:31
В Альпах погиб бейсджампер из России