Отчаянный трюк на сноуборде, от просмотра которого волосы превращаются в колья

Американский экстремал Джейк Старнс проделал опасный трюк на сноуборде, задействовав при этом автомобиль: один из его друзей разогнался на тачке, а сам Джейк выполнил за счет этого нехилый кульбит, четко приземлившись на землю.

Сноурбордист удивлял зрителей и другими крутыми трюками в инстаграме. Иногда он собирает их в одно видео, которое вынудит вас купить билеты в горы и сделать нечто подобное.

Приятели Джейка не отстают от него: один из них придумал мини-перфоманс на скейте. Получилось очень неплохо.

Удивительно, но у Джейка всего 764 подписчика в инстаграме.

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