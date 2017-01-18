Eurosport

Убойное видео с паркуристами в стиле 2-D игры

Убойное видео с паркуристами в стиле 2-D игры
Eurosport

48 мин. назад

Парни запустили дрон и побежали.

Болгарский проект Mixed Motion Project представил ролик под названием 2D RUN, снятый с беспилотника и стилизованный под двухмерную игру. Герои видео бегают по крышам зданий и преодолевают различные препятствия. Большинство трюков в ролике выполнил паркурист Илько Илиев.

  • Совместный проект объединил компании Diffraction, Astro Kit и LEAP.

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