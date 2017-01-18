Eurosport
Убойное видео с паркуристами в стиле 2-D игры
Парни запустили дрон и побежали.
Болгарский проект Mixed Motion Project представил ролик под названием 2D RUN, снятый с беспилотника и стилизованный под двухмерную игру. Герои видео бегают по крышам зданий и преодолевают различные препятствия. Большинство трюков в ролике выполнил паркурист Илько Илиев.
- Совместный проект объединил компании Diffraction, Astro Kit и LEAP.
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