Федор Конюхов пролетел 51 час на аэростате и побил мировой рекорд

Экспедиция знаменитого путешественника побила мировой рекорд по продолжительности полета на аэростате, проведя в воздухе 51 час и преодолев около тысячи километров.

Конюхов вместе с мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло отправились в путешествие на самом большом аэростате, сделанном в России, с намерением установить мировой рекорд по беспосадочному полету.

Экспедиция стартовала около 9 утра 7 февраля с аэродрома Южный в Рыбинске. Задачей путешественников было продержаться в воздухе дольше 51 часа.

Аэростат провел в воздухе 51 час 9 минут, и по истечении этого времени был установлен новый мировой рекорд. В этот момент экспедиция находилась на территории Саратовской области.

Во время полета аэростат двигался на высоте от 190 до 300 метров, скорость зависела от ветра и составляла от 10 до 40 километров в час. В пути путешественники провели две ночи. Последние часы экспедиции осложнились снегопадом.

Предыдущий мировой рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате установили японские пилоты Мичио Канда и Хиразуки Такезава 1 февраля 1997 года.

Экипаж взлетел в Канаде и приземлился в США. Полет проходил на оболочке Cameron Balloons N-210.

Японцам впервые в истории тепловых аэростатов удалось продержаться в воздухе более 50 часов.

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