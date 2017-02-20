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Безумный райдер сиганул с «БелАЗа» на «БелАЗ» и попал в Книгу рекордов России

Безумный райдер сиганул с «БелАЗа» на «БелАЗ» и попал в Книгу рекордов России
Eurosport

7 мин. назад

Владимир Ярыгин – большой молодец.

Спортсмен выполнил прыжок в рамках проекта Adrenaline Rush в довольно необычных условиях: Ярыгин стал первым райдером, который взлетел на байке на самую крупную карьерную технику, конструкции которой в момент полета двигались.

«Идея трюка казалась невероятной. С самого начала я понимал, что мне предстоит одно из сложнейших испытаний в карьере. Потребовалось несколько месяцев серьезной физической и психологической подготовки. Эмоции от того, что мне удалось воплотить задуманное, не передать словами. Это был настоящий Adrenaline Rush», – поделился впечатлениями Ярыгин.

  • Прыжок с «БелАЗа» на «БелАЗ» был совершен на высоте 8,75 метров.
  • Байк спортсмена оборудовали шипованной резиной, что добавило трюку сложности.

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