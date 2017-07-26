Eurosport
Головокружительные трюки от монстра турника, после которых ты пожалеешь, что прогуливал физру
Сборная Колумбии по спортивной гимнастике недосчиталась потенциального олимпийского чемпиона.
Инстаграм «Монстры фристайла» выложил поражающие воображение видео с трюками на турнике от некоего Себаса Гарсии. Парень, достигший 99 уровня в упражнениях на турнике, совершил несколько гимнастических переворотов, включая бэкфлип, стоя на перекладине.
Действие происходило в колумбийском Картаго.
Не менее впечатляющая запись с декабрьской тренировки пацана.
Инстаграм, в котором тоже полно крутых фото и видео из мира спорта
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