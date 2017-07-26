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Головокружительные трюки от монстра турника, после которых ты пожалеешь, что прогуливал физру

Головокружительные трюки от монстра турника, после которых ты пожалеешь, что прогуливал физру
Eurosport

23 ч. назад

Сборная Колумбии по спортивной гимнастике недосчиталась потенциального олимпийского чемпиона.

Инстаграм «Монстры фристайла» выложил поражающие воображение видео с трюками на турнике от некоего Себаса Гарсии. Парень, достигший 99 уровня в упражнениях на турнике, совершил несколько гимнастических переворотов, включая бэкфлип, стоя на перекладине.

Действие происходило в колумбийском Картаго.

Не менее впечатляющая запись с декабрьской тренировки пацана.

Инстаграм, в котором тоже полно крутых фото и видео из мира спорта

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