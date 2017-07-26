Головокружительные трюки от монстра турника, после которых ты пожалеешь, что прогуливал физру

Инстаграм «Монстры фристайла» выложил поражающие воображение видео с трюками на турнике от некоего Себаса Гарсии. Парень, достигший 99 уровня в упражнениях на турнике, совершил несколько гимнастических переворотов, включая бэкфлип, стоя на перекладине.

Действие происходило в колумбийском Картаго.

Не менее впечатляющая запись с декабрьской тренировки пацана.

Инстаграм, в котором тоже полно крутых фото и видео из мира спорта