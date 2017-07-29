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Российский альпинист совершил бейс-прыжок с высоты 6700 метров

Российский альпинист совершил бейс-прыжок с высоты 6700 метров
ТАСС

14 ч. назадОбновлено 13 ч. назад

Валерий Розов спрыгнул с вершины горы Уаскаран в Перу.

Прыжок Розова с вершины Уаскарана (6758 метров над уровнем моря) стал рекордным для Южной Америки. Альпинисту потребовалось пять дней, чтобы подняться на гору.

Южная вершина известна ледовыми обвалами и снежными лавинами, поэтому большую часть восхождения Розов проводил в ночное время, когда лед застывает. Экстремал совершил прыжок на 50 метров ниже высшей точки горы и приземлился на высоте 4800 метров, пролетев 2000 метров и проведя в полете 1,5 минуты.

  • Розов совершил этот бейс-прыжок в рамках проекта «Семь вершин мира», суть которого заключается в том, чтобы прыгнуть с самых высоких точек мира, пригодных для подобного рода прыжков.
  • В 2009 году Розов прыгнул с Эльбруса (4650 метров), в 2010 году – с вершины горы Ульветанна в Антарктиде (2650), в 2015-м – с Килиманджаро в Африке (5460).
  • В 2015 году он установил мировой рекорд по высоте бейс-прыжка, совершив попытку с отметки 7700 метров с самой высокой вершины Азии – Чо-Ойю.
  • Розову осталось прыгнуть с самых высоких вершин Австралии и Северной Америки.

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