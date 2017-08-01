Eurosport
Каскадер из «Железного человека» установил мировой рекорд, прыгнув без парашюта с высоты в 7,6 км
Мужик пережил две минуты свободного падения.
42-летний американский скайдайвер Люк Айкинс установил новый мировой рекорд, спрыгнув без парашюта с высоты в 7,6 километра. Прыжок состоялся возле города Сими-Вэлли в Калифорнии.
Свободное падение скоростью в 53 метра в секунду продолжалось 2 минуты и завершилось приземлением на растянутую сетку 30х30 метров.
- На счету Айкинса 18 тысяч прыжков с парашютом. Он выполнял каскадерские трюки в фильме «Железный человек 3».
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